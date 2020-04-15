Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Яп Стам: лучший клуб в карьере? Выбираю между «Миланом» и «МЮ»

Яп Стам: лучший клуб в карьере? Выбираю между «Миланом» и «МЮ»
Футбол / Италия 0

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам ответил на вопрос о том, какой клуб он считает лучшим в своей карьере.

«Два лучших клуба, за которые я играл — »Манчестер Юнайтед" и «Милан». Выбрать между ними невозможно. Итальянский футбол я очень люблю, там обожают футбол и разбираются в нём. Три сезона я играл за «Лацио», два — за «Милан». Это было отличное время".

Также Стам высказался о продолжении тренерской карьеры. Ранее голландец тренировал английский «Рединг», «Зволле» и «Фейенорд», а также работал ассистентом в «Аяксе».

«Если бы у меня была возможность поработать в Серии А, я был бы только за. Я не тот тренер, который хочет работать исключительно с топ-клубами. Мне нравится всё выстраивать с нуля. У меня были переговоры с рядом команд, пока футбол не остановили из-за COVID-19, но сейчас самое главное — здоровье», — цитирует Стама Daily Mail.

«Милан» намерен расстаться с двумя футболистами по окончании сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020