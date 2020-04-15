Джейми Реднапп: Кейну нет смысла переходить в «МЮ», они сейчас не лучше «Тоттенхэма»
Бывший игрок сборной Англии Джейми Реднапп поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
«Кейн — невероятный футболист. Безусловно, он лучший центрфорвард АПЛ, не думаю, что в чемпионате есть кто-то лучше. Да, он не Месси и не Роналду, но с задачами центрального нападающего он справляется лучше всех. Он отлично подошёл бы любому клубу, в том числе „Манчестер Юнайтед“, но смысла туда переходить сейчас нет, они ничем не лучше „Тоттенхэма“, а вот если будет предложение от „Реала“ или „Барселоны“, то такой переход может состояться. Возможно, клуб захочет заработать на его продаже и на вырученные огромные деньги перестроить команду», — приводит слова Реднаппа Talk Sport.
«Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед» или другому конкуренту по АПЛ
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