Джейми Реднапп: Кейну нет смысла переходить в «МЮ», они сейчас не лучше «Тоттенхэма»

Бывший игрок сборной Англии Джейми Реднапп поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Кейн — невероятный футболист. Безусловно, он лучший центрфорвард АПЛ, не думаю, что в чемпионате есть кто-то лучше. Да, он не Месси и не Роналду, но с задачами центрального нападающего он справляется лучше всех. Он отлично подошёл бы любому клубу, в том числе „Манчестер Юнайтед“, но смысла туда переходить сейчас нет, они ничем не лучше „Тоттенхэма“, а вот если будет предложение от „Реала“ или „Барселоны“, то такой переход может состояться. Возможно, клуб захочет заработать на его продаже и на вырученные огромные деньги перестроить команду», — приводит слова Реднаппа Talk Sport.