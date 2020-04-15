«Барселона» и «Челси» могут обменяться звёздами

«Барселона» и «Челси» могут прибегнуть к обмену футболистами в летнее трансферное окно на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает Mundo Deportivo, поменяться командами могут полузащитники Филиппе Коутиньо и Н’Голо Канте. Стоимость обоих игроков составляет примерно € 70 млн.
Отмечается, что в «Челси» недовольны формой 29-летнего француза, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой. 27-летний бразилец в свою очередь в настоящее время выступает на правах аренды за «Баварию», однако мюнхенцы не намерены выкупать его контракт. «Барселона» же хочет расстаться с ним, желательно на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересованы «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал». Коутиньо в качестве усиления рассматривали «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед».
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