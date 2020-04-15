Отец Карповой: Надя нужна «Севилье», а в своей стране не нужна. Почему это происходит?

Алексей Карпов, отец футболистки «Севильи» Надежды Карповой, высказался о невызове дочери в сборную России.



«В сборную её не один раз не вызывали, а вообще в последнее время. Для меня это странно, когда не берут человека из Ла Лиги, которого несколько раз признавали лучшим игроком тура. Видели, какие голы она забила «Эспаньолу»? Или когда никто не может забить «Барселоне», а она это делает? При всём при этом в сборную не берут. Либо в этой сборной всё великолепно, что они не нуждаются в таких игроках, либо всё очень плохо. Могли хоть какую-то причину назвать, почему не берут.



Я патриот своей страны. Такими же вырастил своих детей. Знаю, что для Надьки это большая честь. Понимаю, что она очень переживает, что её не вызывают. Когда я начинаю разговаривать с ней по этому поводу, она говорит: «Пап, давай не будем об этом». Старается вообще темы не касаться. Она была нужна «Валенсии», сейчас нужна «Севилье», а в своей стране не нужна… Не могу понять. Конечно, тренерскому штабу виднее. Но Надя играет на высоком уровне. Почему это происходит?» — приводятся слова Карпова на сайте телеканала «Матч».

«Челси», «Вест Хэм» и «Рединг» проявляют интерес к россиянке Карповой