Энрике Сетьен: мечтаю показывать кубок Лиги чемпионов коровам на своём пастбище

Главный тренер каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал о желания выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом испанской Примеры.

«Говорю своим футболистам, что тороплюсь, что у меня нет времени проигрывать, поэтому я хочу выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом Примеры. Будет лучше, если мы победим в обоих турнирах. Конечно, я мечтаю прогуливаться на своём пастбище среди коров с кубком Лиги чемпионов и показывать им его», — приводит слова Сетьена AS.

В нынешнем сезоне «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, финишировав на первом месте в группе F, где её соперниками были дортмундская «Боруссия», миланский «Интер» и пражская «Славия». В 1/8 финала соперником сине-гранатовых является «Наполи». Первый матч, состоявшийся в Италии 25 февраля, завершился со счётом 1:1.