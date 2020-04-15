Энрике Сетьен: мечтаю показывать кубок Лиги чемпионов коровам на своём пастбище

Главный тренер каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал о желания выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом испанской Примеры.
«Говорю своим футболистам, что тороплюсь, что у меня нет времени проигрывать, поэтому я хочу выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом Примеры. Будет лучше, если мы победим в обоих турнирах. Конечно, я мечтаю прогуливаться на своём пастбище среди коров с кубком Лиги чемпионов и показывать им его», — приводит слова Сетьена AS.
В нынешнем сезоне «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, финишировав на первом месте в группе F, где её соперниками были дортмундская «Боруссия», миланский «Интер» и пражская «Славия». В 1/8 финала соперником сине-гранатовых является «Наполи». Первый матч, состоявшийся в Италии 25 февраля, завершился со счётом 1:1.
- 15 апреля 2020
-
17:17
-
17:10
-
16:59
-
16:58
-
16:33
-
16:18
-
16:05
-
15:53
-
15:41
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:31
-
14:17
-
14:08
-
13:56
-
13:56
-
13:48
-
13:47
-
13:39
-
13:31
-
13:15
-
13:09
-
12:41
-
12:10
-
12:09
-
11:33
-
11:31
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
10:55