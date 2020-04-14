Хави: в Лиге чемпионов «Барселона» не может полагаться на историческую удачу, как «Реал»

Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес высказался о выступлении сине-гранатовых в Лиге чемпионов.
«В Лиге чемпионов «Барсу» труднее рассматривать как фаворита. Она побеждала в турнире, когда значительно превосходила соперников, и не может полагаться на историческую удачу, которая сопутствовала некоторым клубам. Да, я говорю про «Реал». У других команд тоже это было. «Барселоне» очень повезло в матче с «Челси» в 2009-м, когда Иньеста забил, несмотря на то что команда играла в меньшинстве и практически не била по воротам. Это удача.
Я имею в виду, что можно плохо выступить в Примере, занять четвёртое, пятое или шестое место, а потом выиграть Лигу чемпионов. С «Барселоной» такого не происходило, с «Реалом» – да. Именно поэтому я говорю про удачу. «Барсе» нужно доминировать и чувствовать уверенность в своих силах. История показывает, что они побеждают, когда играют гораздо лучше своих соперников», — цитирует Хави El Mundo со ссылкой на YouTube-канал DjMaRiiO.
- 14 апреля 2020
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