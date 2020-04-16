Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гари Невилл рассказал, как Руни устроил драку, несмотря на приставленных к нему охранников

Гари Невилл рассказал, как Руни устроил драку, несмотря на приставленных к нему охранников
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал футболиста, с которым ему было труднее всего справляться во время капитанства.

«Руни. К нему нужно было приставлять охранника во время каждого выхода в свет. Я брал на себя эту ответственность. Я любил Уэйна, он был отличным парнем, но в молодости он был немного… Как бы это сказать… Когда мы ходили с ним куда-нибудь, он был немного непредсказуемым.

Помню, как однажды за ним приглядывал охранник – я буквально приставлял к нему человека. Мне всегда казалось, что Уэйн был мишенью для людей на улице – фанаты пытались задеть его и вывести из себя. Так вот, охранник остался наверху лестницы и передал Руни другому охраннику, который ждал внизу. И Уэйн подрался на лестнице – прямо между охранниками! Это всего 10 ступенек, и его буквально оставили одного на пять ступенек! С ним всегда было непросто, но он был славным парнем», — рассказал Невилл в ролике на канале Sky Sports в YouTube.

Роналду не попал в состав символической сборной «Манчестер Юнайтед» от Гиггза
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020