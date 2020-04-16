Гари Невилл рассказал, как Руни устроил драку, несмотря на приставленных к нему охранников

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал футболиста, с которым ему было труднее всего справляться во время капитанства.



«Руни. К нему нужно было приставлять охранника во время каждого выхода в свет. Я брал на себя эту ответственность. Я любил Уэйна, он был отличным парнем, но в молодости он был немного… Как бы это сказать… Когда мы ходили с ним куда-нибудь, он был немного непредсказуемым.



Помню, как однажды за ним приглядывал охранник – я буквально приставлял к нему человека. Мне всегда казалось, что Уэйн был мишенью для людей на улице – фанаты пытались задеть его и вывести из себя. Так вот, охранник остался наверху лестницы и передал Руни другому охраннику, который ждал внизу. И Уэйн подрался на лестнице – прямо между охранниками! Это всего 10 ступенек, и его буквально оставили одного на пять ступенек! С ним всегда было непросто, но он был славным парнем», — рассказал Невилл в ролике на канале Sky Sports в YouTube.

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