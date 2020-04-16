Гари Невилл рассказал, как Руни устроил драку, несмотря на приставленных к нему охранников

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал футболиста, с которым ему было труднее всего справляться во время капитанства.
«Руни. К нему нужно было приставлять охранника во время каждого выхода в свет. Я брал на себя эту ответственность. Я любил Уэйна, он был отличным парнем, но в молодости он был немного… Как бы это сказать… Когда мы ходили с ним куда-нибудь, он был немного непредсказуемым.
Помню, как однажды за ним приглядывал охранник – я буквально приставлял к нему человека. Мне всегда казалось, что Уэйн был мишенью для людей на улице – фанаты пытались задеть его и вывести из себя. Так вот, охранник остался наверху лестницы и передал Руни другому охраннику, который ждал внизу. И Уэйн подрался на лестнице – прямо между охранниками! Это всего 10 ступенек, и его буквально оставили одного на пять ступенек! С ним всегда было непросто, но он был славным парнем», — рассказал Невилл в ролике на канале Sky Sports в YouTube.
- 16 апреля 2020
-
16:13
-
15:54
-
15:44
-
15:19
-
15:18
-
14:34
-
14:21
-
14:04
-
13:52
-
13:25
-
13:07
-
12:58
-
12:37
-
12:26
-
12:05
-
11:58
-
11:34
-
11:29
-
11:16
-
10:57
-
10:56
-
10:35
-
10:34
-
10:16
-
09:57
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
08:51
-
08:30
-
06:31
-
05:56
-
05:31
-
04:57
-
04:32