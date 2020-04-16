Нападающему «Реала» Йовичу грозит до 3 лет тюрьмы за нарушение карантина в Сербии

Сербский форвард мадридского «Реала» Лука Йович вызван на допрос в прокуратуру Белграда (Сербия). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что 19 марта Йович нарушил карантин, введённый из-за пандемии коронавируса. Форвард вернулся из Испании в Сербию и должен был провести на обязательном карантине 28 дней, однако футболист был замечен на улицах Белграда. Сам Йович утверждает, что не знал о запрете и отправился в магазин.

По данным источника, 22-летнему игроку грозит наказание от штрафа в размере € 1275 до лишения свободы сроком до трёх лет. Помимо этого, футболист может быть помещён под домашний арест.

Ранее сербский нападающий «Аль-Иттихада» Александар Прийович был приговорён к трём месяцам домашнего ареста за нарушение комендантского часа в Сербии.