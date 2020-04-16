Шалимов: в любви и в радости, давайте победим
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов отметился трогательным постом в своём «инстаграме».
«И в любви и в радости, давайте победим», — написал тренер, прикрепив фотографию пожилой пары.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Приостановлено также проведение матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.
«Ахмат», набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Лучшие бомбардиры РПЛ сезона-2019/2020
Шалимов: коронавирус — жесть. Но ради чего мы начинаем уродовать то, что уже изуродовано?
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