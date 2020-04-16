Известный футболист Алексей Сапогов спустя год вернулся в «Инстаграм» и опубликовал фото Патриарха Алексия II, который скончался в 2008 году.

«Настоящий Патриарх Всея Руси!» — написал Сапогов в своём аккаунте.

32-летний Сапогов в настоящее время является ассистентом главного тренера «Тюмени».

Карьеру футболиста начал в дубле московского «Торпедо». Затем выступал за «Зеленоград», «Волгу» (Тверь) и «Горняк» (Учалы). В составе последнего он стал вторым в споре бомбардиров зоны «Урал-Поволжье» сезона-2011/12 с 17 голами. После этого перешёл в нижегородскую «Волгу», которая выступала в Премьер-лиге. В 2012 году забил свой единственный матч в составе второй сборной России. Форвард отличился в матче с молодёжной сборной Турции (4:1). Летом 2013 года покинул «Волгу» из-за конфликта с руководством, а затем объявил о завершении карьеры. Через полгода был приглашён на сборы «Анжи», где подрался с Шамилем Асильдаровым и получил перелом челюсти. Впоследствии играл за юрмальский «Спартак», «Тосно» и «Юниор».



По словам Сапогова, однажды он передал диск с нарезкой своих голов для главного тренера «Ювентуса».