Геркус: как вирусологи вирусологу скажите, чем каршеринг опаснее такси

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус спросил у подписчиков в «Твиттере», насколько опаснее во время пандемии коронавируса пользоваться каршерингом по сравнению с такси.
«Как вирусологи вирусологу скажите, чем каршеринг опаснее такси», — написал Геркус.
«Илья Леонидович, пользуясь такси, вы можете всего лишь два раза дотронуться до ручки (при входе и выходе). При пользовании каршерингом контактов гораздо больше (открыл двери, отрегулировал зеркала, руль, сиденье), также нет возможности проводить дезинфекцию после каждого человека», — ответил ему подписчик.
«Но мы-то с вами, как вирусологи, понимаем, что вирус воздушно-капельным путём преимущественно передаётся. То есть таксист должен быть априори стерилен», — ответил Геркус.
Ранее Геркус поделился прогнозом о распространении коронавируса в России.
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