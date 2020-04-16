На фасаде «Ростов Арены» появилась надпись «Спасибо медицинским работникам»
На фасаде «Ростов Арены» появилась благодарственная надпись в адрес врачей, которые борются с пандемией коронавируса.
Надпись на медиафасаде гласит: «Спасибо медицинским работникам».
Видео можно посмотреть на канале «ДОН 24 Информационное агентство» в YouTube.
«Думаю, вряд ли найдётся человек, несогласный с тем, что мы должны поблагодарить врачей и медицинских сестёр, которые борются с пандемией. Медики — как раз те люди, которые не находятся на самоизоляции, они видят эту надпись. Это здорово, что они знают и о такой поддержке. Кроме того, это хороший способ напомнить всем остальным людям о том, какую важную миссию сейчас выполняют медработники», — сказал ТАСС директор стадиона Павел Гавриков.
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