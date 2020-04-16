На фасаде «Ростов Арены» появилась надпись «Спасибо медицинским работникам»

На фасаде «Ростов Арены» появилась благодарственная надпись в адрес врачей, которые борются с пандемией коронавируса.

Надпись на медиафасаде гласит: «Спасибо медицинским работникам».

Видео можно посмотреть на канале «ДОН 24 Информационное агентство» в YouTube.

«Думаю, вряд ли найдётся человек, несогласный с тем, что мы должны поблагодарить врачей и медицинских сестёр, которые борются с пандемией. Медики — как раз те люди, которые не находятся на самоизоляции, они видят эту надпись. Это здорово, что они знают и о такой поддержке. Кроме того, это хороший способ напомнить всем остальным людям о том, какую важную миссию сейчас выполняют медработники», — сказал ТАСС директор стадиона Павел Гавриков.