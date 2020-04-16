Уткин: то, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю

Блогер Василий Уткин поделился мнением о Крыме, который в 2014 году вошёл в состав Российской Федерации.
«Все мои знакомые рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится. Первое проявление, что всё здорово пошло не туда, это то самое заседание «Единой России», где было объявлено, что Путин возвращается. Я очень расстроился, что они решили это без меня, ведь это меня касается, как и других 140 миллионов парней и девчонок. Для меня поворот случился именно тогда, все остальное — проявление.
Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию. То, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю", — сказал Уткин в интервью каналу Алеси Бацман в YouTube.
- 16 апреля 2020
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