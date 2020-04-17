Диего Коста, скорее всего, останется в «Атлетико» до конца контракта
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста не покинет клуб до конца срока действия текущего контракта, сообщает Marca.
Игрок намерен продолжить выступления за «Атлетико» до лета 2021 года из-за хороших отношения с Диего Симеоне и доверия со стороны тренера. Кроме того, на данный момент у Косты нет конкретных выгодных предложений от других клубов.
Диего Коста выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, затем ушёл в лондонский «Челси», а в 2018 году вернулся в испанскую команду. В текущем розыгрыше чемпионата Испании, прерванном из-за пандемии коронавируса, Диего Коста провёл за «Атлетико» 13 матчей, забил в них два мяча и получил две жёлтые карточки. В 2014 году в составе мадридцев он стал чемпионом страны.
«Реал» и «Атлетико» интересуются защитником «Вальядолида»
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