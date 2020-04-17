Агент Гурцкая: ни Головин, ни Миранчуки по таланту близко не стоят с Кокориным

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Александре Кокорине, выступающем на правах аренды в «Сочи».

«Кокорин? Я работал с Александром в «Динамо». Талантливее Кокорина в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту близко не стоят рядом с Кокориным. Саша немного неорганизованный и ленивый, но сейчас Кокорин вернулся и показывает, что он талантище. Александр делает большую разницу на поле. Я бы очень хотел, чтобы он успокоился, перешёл в европейскую команду и года два-три поиграл себе в удовольствие. Какую команду? По таланту это уровень «Валенсии». А ещё мне кажется, он намного сильнее Сапаты из «Аталанты». Мечтаю увидеть Кокорина у Гасперини. Вместо Муриэля? Муриэль вообще не футболист: колобок выходит… Он мне не нравится. У Кокорина получилось бы поиграть в хорошей команде у хорошего тренера. Когда он попадает к хорошему тренеру — он слушается.



Возвращение в «Зенит»? Это было бы мудрое решение со стороны клуба вернуть его, но как они будут играть? У них есть Дзюба неприкасаемый и Азмун. Тогда надо кого-то продавать. Вот Черчесов придумал для Кокорина позицию идиотскую: поставил его на фланг. Кокоша потерял там 30-40% КПД. Он чистая девятка, он должен быть примой и на него должна вся команда играть. Он классическая девятка и не нужно экспериментировать и на фланги его кидать», — сказал Гурцкая в беседе с Нобелем Арустамяном в прямом эфире «Инстаграма».