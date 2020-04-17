Отец Неймара: сын с детства мечтал играть за «Барселону». Он сам выберет свой путь

Неймар да Силва, отец бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, одновременно являющийся его агентом, прокомментировал возможное возвращение сына в «Барселону».

«Играть за «Барселону» было его мечтой с детства. Он всегда сам выбирает свой путь. Мы работаем только над тем, чтобы у него был лучший контракт, лучший менеджмент в карьере и он жил в лучшем доме», — цитирует Неймара да Силву Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец помог парижанам в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.