Отец Неймара: сын с детства мечтал играть за «Барселону». Он сам выберет свой путь

Неймар да Силва, отец бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, одновременно являющийся его агентом, прокомментировал возможное возвращение сына в «Барселону».
«Играть за «Барселону» было его мечтой с детства. Он всегда сам выбирает свой путь. Мы работаем только над тем, чтобы у него был лучший контракт, лучший менеджмент в карьере и он жил в лучшем доме», — цитирует Неймара да Силву Mundo Deportivo.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец помог парижанам в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.
- 17 апреля 2020
-
10:34
-
10:33
-
10:28
-
10:13
-
09:58
-
09:52
-
09:46
-
09:32
-
09:21
-
09:10
-
08:54
-
08:30
-
08:21
-
07:34
-
07:17
-
06:17
-
06:03
-
05:46
-
04:48
-
04:40
-
04:21
-
03:51
-
03:45
-
03:20
-
02:37
-
02:29
-
02:06
-
01:42
-
01:28
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:37
-
00:21