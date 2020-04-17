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Министр иностранных дел Лавров: очень скучаю по футболу в это непростое время

Министр иностранных дел Лавров: очень скучаю по футболу в это непростое время
Футбол / РПЛ 0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время паузы в Российской Премьер-Лиге, которая продлится до 31 мая.

«Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день. Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле.

Если нахожусь в Москве, то стараюсь быть на стадионе «Спартака», а в иных случаях не отхожу от экрана на протяжении всего матча вне зависимости от часовых поясов», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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