Министр иностранных дел Лавров: очень скучаю по футболу в это непростое время
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что скучает по футболу во время паузы в Российской Премьер-Лиге, которая продлится до 31 мая.
«Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день. Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле.
Если нахожусь в Москве, то стараюсь быть на стадионе «Спартака», а в иных случаях не отхожу от экрана на протяжении всего матча вне зависимости от часовых поясов», — приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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