Павел Погребняк с женой эффектно поучаствовал в популярном танцевальном челлендже

Нападающий «Урала» Павел Погребняк и его супруга Мария стали очередными участниками NaNaNa Challenge, набравшего популярность среди футболистов.



Суть челленджа заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300. 36-летний форвард и его жена начали танец с эффектного приветствия, а в конце синхронно повернулись к камере. Видео Павел опубликовал в своём «инстаграме».

Участие в Nanana Challenge уже приняли такие футболисты, как Серхи Роберто, Кристиан Тельо, Марк Бартра и Луис Суарес. Также это сделал Хави Эрнандес, в настоящее время тренирующий «Аль-Садд», и защитник московского «Спартака» Айртон Лукас.

Ранее Погребняк поддержал спортивный челлендж форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и превзошёл показатель португальца.