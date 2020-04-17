Павел Погребняк с женой эффектно поучаствовал в популярном танцевальном челлендже
Нападающий «Урала» Павел Погребняк и его супруга Мария стали очередными участниками NaNaNa Challenge, набравшего популярность среди футболистов.
Суть челленджа заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300. 36-летний форвард и его жена начали танец с эффектного приветствия, а в конце синхронно повернулись к камере. Видео Павел опубликовал в своём «инстаграме».
Участие в Nanana Challenge уже приняли такие футболисты, как Серхи Роберто, Кристиан Тельо, Марк Бартра и Луис Суарес. Также это сделал Хави Эрнандес, в настоящее время тренирующий «Аль-Садд», и защитник московского «Спартака» Айртон Лукас.
Ранее Погребняк поддержал спортивный челлендж форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и превзошёл показатель португальца.
Павел Погребняк превзошёл Роналду в его челлендже. Видео
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