Защитник «Рубина» Уремович — о снижении зарплат: продержимся, если ситуация не изменится

Защитник «Рубина» Филип Уремович высказался о снижении зарплат футболистов на фоне паузы из-за пандемии коронавируса.



«Ситуация плоха не только для футболистов, но и для всех остальных людей. Экономическая ситуация далека от идеальной. Я читаю в новостях, что в «Ливерпуле» не урезают зарплату, но сами игроки жертвуют деньги на гуманитарные цели. С другой стороны каждый клуб действует по-своему, и, возможно, некоторым богатым клубам не приходится ничего урезать. Мою команду спонсирует нефтяная компания, и мы знаем, какова нынешняя ситуация с ценами на нефть. Никому не нравится терять деньги, но если обстоятельства не изменятся, то мы продержимся», — цитирует Уремовича Total-croatia-news.com.



О снижении зарплат в «Рубине» «Чемпионат» сообщал в начале апреля.

Дюпин — о снижении зарплат: руководство «Рубина» поставило нас перед фактом