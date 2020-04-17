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Защитник «Рубина» Уремович — о снижении зарплат: продержимся, если ситуация не изменится

Защитник «Рубина» Уремович — о снижении зарплат: продержимся, если ситуация не изменится
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Рубина» Филип Уремович высказался о снижении зарплат футболистов на фоне паузы из-за пандемии коронавируса.

«Ситуация плоха не только для футболистов, но и для всех остальных людей. Экономическая ситуация далека от идеальной. Я читаю в новостях, что в «Ливерпуле» не урезают зарплату, но сами игроки жертвуют деньги на гуманитарные цели. С другой стороны каждый клуб действует по-своему, и, возможно, некоторым богатым клубам не приходится ничего урезать. Мою команду спонсирует нефтяная компания, и мы знаем, какова нынешняя ситуация с ценами на нефть. Никому не нравится терять деньги, но если обстоятельства не изменятся, то мы продержимся», — цитирует Уремовича Total-croatia-news.com.

О снижении зарплат в «Рубине» «Чемпионат» сообщал в начале апреля.

Дюпин — о снижении зарплат: руководство «Рубина» поставило нас перед фактом
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