Защитник «Рубина» Уремович — о снижении зарплат: продержимся, если ситуация не изменится

Защитник «Рубина» Филип Уремович высказался о снижении зарплат футболистов на фоне паузы из-за пандемии коронавируса.
«Ситуация плоха не только для футболистов, но и для всех остальных людей. Экономическая ситуация далека от идеальной. Я читаю в новостях, что в «Ливерпуле» не урезают зарплату, но сами игроки жертвуют деньги на гуманитарные цели. С другой стороны каждый клуб действует по-своему, и, возможно, некоторым богатым клубам не приходится ничего урезать. Мою команду спонсирует нефтяная компания, и мы знаем, какова нынешняя ситуация с ценами на нефть. Никому не нравится терять деньги, но если обстоятельства не изменятся, то мы продержимся», — цитирует Уремовича Total-croatia-news.com.
О снижении зарплат в «Рубине» «Чемпионат» сообщал в начале апреля.
- 17 апреля 2020
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