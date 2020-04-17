Агент: информация об уходе Мельгарехо из «Спартака» не соответствует действительности

Хуан Апллеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заявил, что парагваец пока не намерен покидать московский клуб.

«Лоренсо покинет „Спартак“? На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких новостей по его будущему сейчас нет. Наш приоритет — оставаться в безопасности. Это сейчас важно», — сказал Апллеярд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги. На его счету один забитый мяч. Контракт парагвайца с московским клубом действителен до лета 2020 года.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 31 мая. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Спартак» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 28 очков.