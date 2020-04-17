«Валенсия», за которую играет Черышев, договорилась с футболистами о снижении зарплат

«Валенсия» пополнила список клубов, договорившихся со своими работниками о снижении зарплат на время паузы в турнирах, связанной с пандемией коронавируса.



Как сообщает AS со ссылкой на SER, футболисты «летучих мышей» согласились урезать свои оклады на 18 процентов. При этом если матчи возобновятся без зрителей, они будут получать на 9 процентов меньше, чем по контракту. Урезание зарплат затронет всех сотрудников клуба, в том числе тренеров и даже президента.



Напомним, цвета «Валенсии» защищает российский полузащитник Денис Черышев.



В настоящее время практически все турниры в мире приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи национального чемпионата, остаётся Беларусь.

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