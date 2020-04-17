Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия», за которую играет Черышев, договорилась с футболистами о снижении зарплат

«Валенсия», за которую играет Черышев, договорилась с футболистами о снижении зарплат
Футбол / Испания 0

«Валенсия» пополнила список клубов, договорившихся со своими работниками о снижении зарплат на время паузы в турнирах, связанной с пандемией коронавируса.

Как сообщает AS со ссылкой на SER, футболисты «летучих мышей» согласились урезать свои оклады на 18 процентов. При этом если матчи возобновятся без зрителей, они будут получать на 9 процентов меньше, чем по контракту. Урезание зарплат затронет всех сотрудников клуба, в том числе тренеров и даже президента.

Напомним, цвета «Валенсии» защищает российский полузащитник Денис Черышев.

В настоящее время практически все турниры в мире приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи национального чемпионата, остаётся Беларусь.

Денис Черышев объяснил, почему нарушил карантин в Испании
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020