Денис Глушаков: зашлифовал вечерок приятной тренировкой
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» показал, как занимается в условиях пандемии коронавируса.
«Зашлифовал вечерок приятной тренировкой. Такое ощущение, когда всё время дома, – успеваешь всё», — написал Глушаков.
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной европейской страной, в которой проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
Ранее Глушаков рассказал о подробностях конфликта в стане сборной России на чемпионате Европы в 2016 году. 33-летний футболист признался, что ударил хавбека Павла Мамаева во время стычки с полузащитником Романом Широковым.
Подробности знаменитой драки на Евро-2016. Глушаков и Дзюба раскрыли новые детали
Почему ударили Павла Мамаева.
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