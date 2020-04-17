Денис Глушаков: зашлифовал вечерок приятной тренировкой

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» показал, как занимается в условиях пандемии коронавируса.



«Зашлифовал вечерок приятной тренировкой. Такое ощущение, когда всё время дома, – успеваешь всё», — написал Глушаков.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной европейской страной, в которой проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Ранее Глушаков рассказал о подробностях конфликта в стане сборной России на чемпионате Европы в 2016 году. 33-летний футболист признался, что ударил хавбека Павла Мамаева во время стычки с полузащитником Романом Широковым.