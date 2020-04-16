Подробности знаменитой драки на Евро-2016. Глушаков и Дзюба раскрыли новые детали

Евро-2016 получился позорным для сборной России во всех смыслах. Команда Леонида Слуцкого заняла последнее место в группе: сыграла вничью с Англией (1:1), после чего проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). Кроме того, внутри коллектива произошёл конфликт, в результате которого пострадал полузащитник Павел Мамаев.

Евро-2016. Групповой этап

После Евро-2016 писали, что Мамаева ударил Широков. По официальной версии, Павел получил травму, занимаясь в тренажёрном зале

Мамаев не попадал в основу в первых двух матчах. С англичанами вышел на замену в концовке, со словаками – в перерыве. При счёте 0:2 главный тренер Леонид Слуцкий сделал двойную замену, убрав с поля в том числе дебютанта сборной России Романа Нойштедтера, который превратился в основного «опорника» из-за травмы Игоря Денисова. Против валлийцев Мамаев вышел с первых минут – с заметным рассечением над бровью. Тогда и появились слухи о драке в команде между матчами второго и третьего туров.

Против валлийцев Мамаев вышел с первых минут – с заметным рассечением над бровью Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На следующий день после поражения от Уэльса журналисты Life.ru поделились собственным инсайдом по поводу случившегося с Мамаевым. Согласно источнику, которого назвали свидетелем конфликта, всё началось с того, что полузащитник «Краснодара» стал предъявлять претензии Слуцкому в раздевалке сразу же по окончании матча со Словакией.

«Мёртвые словаки, с ними даже вничью стыдно играть, а мы *** [проиграли] этим лохам. Ну а *** [что], если тренер ставит в состав это говно (и показывает при этом на Нойштедтера), и только в перерыве выпускает нормальный состав», – почти орал Мамаев. Слуцкий при этом находился в раздевалке и всё сказанное адресовалось, конечно, ему» – рассказал «инсайдер». Затем на утреннем разборе матча Мамаев, по словам источника, отказался извиняться за свои слова. Более того, на занятиях в тренажёрном зале принялся рассуждать о профпригодности главного тренера. После этого якобы не выдержали нервы у Романа Широкова, который подошёл и резко ударил Мамаева в глаз.

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Впрочем, сам Широков сразу опроверг информацию о конфликте с Мамаевым.

«Это очередной бред нашей спортивной журналистики. Павел Константинович является моим хорошим другом – это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении него», – заявил Роман, комментируя слухи для «Р-Спорт».

Говорят, Широков с Мамаевым действительно находились в дружеских отношениях, поэтому версия об их конфликте выглядела неправдоподобной. Но и в то, что Павел ударился о дверной косяк, не поверил наверняка никто. Официальную версию изложил в интервью для «Матч ТВ» врач сборной России Эдуард Безуглов:

«Я лишь могу присоединиться и сказать, что это бред. Широков и Мамаев не дрались, о дверной косяк никто не ударялся. Рассечение случилось в тренажерном зале. Он ударился о блин. Ему наложили три шва, через три дня сняли. Если бы люди, которые распространяют такие слухи, чаще бы ходили в тренажерный зал, то знали бы, что подобные повреждения там можно получить. Обычно распространяющие эти слухи люди ходят мимо тренажёрного зала».

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Мамаеву разбил бровь Глушаков. Это получилось случайно, когда полузащитник «Спартака» хотел ударить Широкова

Спустя почти что четыре года «Матч ТВ» рассказал о том случае в документальном фильме «Наши на Евро». Широков на самом деле не бил Мамаева, но и «блины» от штанги, конечно же, не нападали на полузащитника «Краснодара». Бровь Павлу разбил Денис Глушаков. Случайно. Целился-то в Широкова.

«Мамаев в тренажёрке ударился, как сказали, – вспоминает со смехом Глушаков. – Рома тогда перешёл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому».

Оказывается, ещё одним участником истории был нынешний капитан сборной России Артём Дзюба. К счастью, нападающий «Зенита» не пытался никого ударить, ведь учитывая его габариты, это могло закончиться для Мамаева или кого-либо другого гораздо хуже. Дзюба, по его словам, хотел успокоить участников потасовки.

«По факту, Паша был ни при чем, – подтверждает Артём. – Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Когда Мамаеву попали, прозвучала фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шёл для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил, бедолагу».

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Между тем, сам Широков полторы недели назад в прямом эфире «Чемпионата» тоже ответил на вопрос о конфликте на Евро-2016. Вот, что сказал Роман:

«Правда ли, что поспорили с Глушаковым на 15 тыс. евро, что «Спартака» по итогам следующего сезона не будет в тройке? Не помню. На Евро была книжка про все сборные. Так вот у каждого игрока нашей команды был нарисован хоть какой-то трофей в графе «достижения». Только у него ничего не было. Так что это не я подкалывал, а составители. Мне кажется, его вся страна подтравливала. Но он молодец. Добился всё-таки чемпионства. Поэтому трофей поставил на подготовленную полку. И не один. Замахнулся ли Глушаков на меня? На меня ему трудно замахнуться. Он тогда замахивался на трофеи. И выиграл, молодец».

Почему-то Роман не хочет делиться никакими деталями того конфликта, вспоминать, как подкалывал Глушакова по поводу отсутствия трофеев. А вот Слуцкому ошибки Евро-2016 припомнил. По мнению Широкова, одна из причин провала сборной России – звёздная болезнь тренера.

«После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, всё пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошёл и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвёртый.

Почему четвёртый? Вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нём, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений — пришёл и вывел. Думаю, его настигло жёсткое разочарование в ходе турнира по этому поводу», – считает Широков, для которого матч с Уэльсом стал последним в карьере за сборную.