Подробности знаменитой драки на Евро-2016. Глушаков и Дзюба раскрыли новые детали

Евро-2016 получился позорным для сборной России во всех смыслах. Команда Леонида Слуцкого заняла последнее место в группе: сыграла вничью с Англией (1:1), после чего проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). Кроме того, внутри коллектива произошёл конфликт, в результате которого пострадал полузащитник Павел Мамаев.
После Евро-2016 писали, что Мамаева ударил Широков. По официальной версии, Павел получил травму, занимаясь в тренажёрном зале
Мамаев не попадал в основу в первых двух матчах. С англичанами вышел на замену в концовке, со словаками – в перерыве. При счёте 0:2 главный тренер Леонид Слуцкий сделал двойную замену, убрав с поля в том числе дебютанта сборной России Романа Нойштедтера, который превратился в основного «опорника» из-за травмы Игоря Денисова. Против валлийцев Мамаев вышел с первых минут – с заметным рассечением над бровью. Тогда и появились слухи о драке в команде между матчами второго и третьего туров.
Против валлийцев Мамаев вышел с первых минут – с заметным рассечением над бровью
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
На следующий день после поражения от Уэльса журналисты Life.ru поделились собственным инсайдом по поводу случившегося с Мамаевым. Согласно источнику, которого назвали свидетелем конфликта, всё началось с того, что полузащитник «Краснодара» стал предъявлять претензии Слуцкому в раздевалке сразу же по окончании матча со Словакией.
«Мёртвые словаки, с ними даже вничью стыдно играть, а мы *** [проиграли] этим лохам. Ну а *** [что], если тренер ставит в состав это говно (и показывает при этом на Нойштедтера), и только в перерыве выпускает нормальный состав», – почти орал Мамаев. Слуцкий при этом находился в раздевалке и всё сказанное адресовалось, конечно, ему» – рассказал «инсайдер». Затем на утреннем разборе матча Мамаев, по словам источника, отказался извиняться за свои слова. Более того, на занятиях в тренажёрном зале принялся рассуждать о профпригодности главного тренера. После этого якобы не выдержали нервы у Романа Широкова, который подошёл и резко ударил Мамаева в глаз.
Впрочем, сам Широков сразу опроверг информацию о конфликте с Мамаевым.
«Это очередной бред нашей спортивной журналистики. Павел Константинович является моим хорошим другом – это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же как и я, а у нас в Подмосковье принято не бить друг друга, а поддерживать, что я всегда с удовольствием делаю в отношении него», – заявил Роман, комментируя слухи для «Р-Спорт».
Говорят, Широков с Мамаевым действительно находились в дружеских отношениях, поэтому версия об их конфликте выглядела неправдоподобной. Но и в то, что Павел ударился о дверной косяк, не поверил наверняка никто. Официальную версию изложил в интервью для «Матч ТВ» врач сборной России Эдуард Безуглов:
«Я лишь могу присоединиться и сказать, что это бред. Широков и Мамаев не дрались, о дверной косяк никто не ударялся. Рассечение случилось в тренажерном зале. Он ударился о блин. Ему наложили три шва, через три дня сняли. Если бы люди, которые распространяют такие слухи, чаще бы ходили в тренажерный зал, то знали бы, что подобные повреждения там можно получить. Обычно распространяющие эти слухи люди ходят мимо тренажёрного зала».
Мамаеву разбил бровь Глушаков. Это получилось случайно, когда полузащитник «Спартака» хотел ударить Широкова
Спустя почти что четыре года «Матч ТВ» рассказал о том случае в документальном фильме «Наши на Евро». Широков на самом деле не бил Мамаева, но и «блины» от штанги, конечно же, не нападали на полузащитника «Краснодара». Бровь Павлу разбил Денис Глушаков. Случайно. Целился-то в Широкова.
«Мамаев в тренажёрке ударился, как сказали, – вспоминает со смехом Глушаков. – Рома тогда перешёл в ЦСКА из «Спартака». Сидели, разговаривали о клубах, о клубных делах. Он тогда выиграл с ЦСКА чемпионство и начал про «Спартак» говорить, что, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что мы будем в тройке на следующий год. Ты ушёл, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому».
Оказывается, ещё одним участником истории был нынешний капитан сборной России Артём Дзюба. К счастью, нападающий «Зенита» не пытался никого ударить, ведь учитывая его габариты, это могло закончиться для Мамаева или кого-либо другого гораздо хуже. Дзюба, по его словам, хотел успокоить участников потасовки.
«По факту, Паша был ни при чем, – подтверждает Артём. – Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Когда Мамаеву попали, прозвучала фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шёл для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил, бедолагу».
Между тем, сам Широков полторы недели назад в прямом эфире «Чемпионата» тоже ответил на вопрос о конфликте на Евро-2016. Вот, что сказал Роман:
«Правда ли, что поспорили с Глушаковым на 15 тыс. евро, что «Спартака» по итогам следующего сезона не будет в тройке? Не помню. На Евро была книжка про все сборные. Так вот у каждого игрока нашей команды был нарисован хоть какой-то трофей в графе «достижения». Только у него ничего не было. Так что это не я подкалывал, а составители. Мне кажется, его вся страна подтравливала. Но он молодец. Добился всё-таки чемпионства. Поэтому трофей поставил на подготовленную полку. И не один. Замахнулся ли Глушаков на меня? На меня ему трудно замахнуться. Он тогда замахивался на трофеи. И выиграл, молодец».
Почему-то Роман не хочет делиться никакими деталями того конфликта, вспоминать, как подкалывал Глушакова по поводу отсутствия трофеев. А вот Слуцкому ошибки Евро-2016 припомнил. По мнению Широкова, одна из причин провала сборной России – звёздная болезнь тренера.
«После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, всё пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошёл и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвёртый.
Почему четвёртый? Вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нём, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений — пришёл и вывел. Думаю, его настигло жёсткое разочарование в ходе турнира по этому поводу», – считает Широков, для которого матч с Уэльсом стал последним в карьере за сборную.
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