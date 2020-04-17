Экс-игрок «Манчестер Сити» дисквалифицирован на пять лет за попытку подкупа голкипера

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Диксон Этуху отстранён от футбольной деятельности на пять лет за попытку организации договорного матча, сообщает The Guardian.
В ноябре 2019 года Этуху и ещё один футболист были признаны виновными в даче взятки. 37-летний нигериец был оштрафован и избежал тюремного заключения. Сообщается, что в 2017 году Этуху пытался заставить партнёра по команде, второго голкипера АИКа Кенни Стаматопулоса, сдать матч с «Гётеборгом», предложив ему около € 180 тыс. в качестве взятки. Шведский футбольный союз принял решение отстранить Этуху и ещё одного игрока от футбола на пять лет — до 13 апреля 2025 года.
Этуху начал карьеру в «Манчестер Сити» и провёл в составе «горожан» 13 матчей. Позже выступал за такие клубы, как «Норвич Сити», «Сандерленд», «Фулхэм», АИК и другие команды.
- 17 апреля 2020
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