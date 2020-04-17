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Бышовец: Евсееву в «Уфе» удалось быть лучшим среди худших

Бышовец: Евсееву в «Уфе» удалось быть лучшим среди худших
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на слова наставника «Уфы» Вадима Евсеева. Ранее Евсеев заявил, что Бышовец убрал его из «Локомотива».

«Важно, чтобы Евсеев рассказал, за что я убрал его из «Локомотива». Я так понимаю, сегодня уже он тренер и должен понимать, что тренер не может принимать решения, которые идут вразрез с интересами команды. Наверное, ему тоже придётся принимать решения, которые возможно для игрока являются непростыми.

Как оцениваю „Уфу“ Евсеева? Надо смотреть по результату. В целом, команда находится в середине таблицы. Это и даёт, собственно, оценку. Что касается прогнозов о вылете „Уфы“, там целая группа таких команд изначально прогнозировалась на борьбу за выживание. Быть лучшим среди худших, я думаю, ему удалось», — приводит слова Бышовца сайт телекомпании «Новый Век».

«Не здоровался с ним после этого». Евсеев рассказал, почему Бышовец убрал его из «Локо»
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