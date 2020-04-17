Бышовец: Евсееву в «Уфе» удалось быть лучшим среди худших

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на слова наставника «Уфы» Вадима Евсеева. Ранее Евсеев заявил, что Бышовец убрал его из «Локомотива».
«Важно, чтобы Евсеев рассказал, за что я убрал его из «Локомотива». Я так понимаю, сегодня уже он тренер и должен понимать, что тренер не может принимать решения, которые идут вразрез с интересами команды. Наверное, ему тоже придётся принимать решения, которые возможно для игрока являются непростыми.
Как оцениваю „Уфу“ Евсеева? Надо смотреть по результату. В целом, команда находится в середине таблицы. Это и даёт, собственно, оценку. Что касается прогнозов о вылете „Уфы“, там целая группа таких команд изначально прогнозировалась на борьбу за выживание. Быть лучшим среди худших, я думаю, ему удалось», — приводит слова Бышовца сайт телекомпании «Новый Век».
- 17 апреля 2020
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