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РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и Рамилем Шейдаевым

РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и Рамилем Шейдаевым
Футбол / РПЛ 0

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявление московского «Динамо» и бывшего нападающего команды Рамиля Шейдаева о пересмотре решения по делу от 5 февраля 2020 года, сообщается на сайте организации.

В феврале из-за нарушений при расторжении контракта с Шейдаевым РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков и обязал выплатить футболисту денежную компенсацию.

Рамиль стал игроком «Динамо» в июле 2019 года. Минувшей зимой бело-голубые расторгли контракт с форвардом. В настоящее время Шейдаев выступает за азербайджанскую команду «Сабах».

В нынешнем сезоне Рамиль принял участие в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 1 результативная передача.

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