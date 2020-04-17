РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и Рамилем Шейдаевым

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза удовлетворила заявление московского «Динамо» и бывшего нападающего команды Рамиля Шейдаева о пересмотре решения по делу от 5 февраля 2020 года, сообщается на сайте организации.

В феврале из-за нарушений при расторжении контракта с Шейдаевым РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков и обязал выплатить футболисту денежную компенсацию.

Рамиль стал игроком «Динамо» в июле 2019 года. Минувшей зимой бело-голубые расторгли контракт с форвардом. В настоящее время Шейдаев выступает за азербайджанскую команду «Сабах».

В нынешнем сезоне Рамиль принял участие в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 1 результативная передача.