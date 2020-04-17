Ледяхов: в Испании к вирусу оказались не готовы — это кошмар! Россия подготовилась лучше

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов поделился мнением о борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Хорошо, что в России приняли меры (против коронавируса. – Прим. «Чемпионата»), в Испании же ждали до последнего, не верили, что такое может сюда прийти. А когда всё началось, больницы к эпидемии оказались не готовы — ни масок, ни перчаток, ни тестов не было. Это какой-то кошмар.
В России говорят, что Европа была готова лучше? Сравните, что творится в Италии и Испании с Россией. Я каждый день смотрю новости российские, уж не знаю, насколько всё там правдиво, но здесь ситуация точно была хуже. На мой взгляд, Россия к коронавирусу подготовилась лучше, чем Испания», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 апреля 2020
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