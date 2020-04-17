В MLS могут сократить зарплаты футболистам на 50%

Руководство MLS ведёт переговоры с Ассоциацией игроков лиги (MLSPA) о сокращении зарплат футболистам, сообщает ESPN. Это связано с пандемией коронавируса.
По информации источника, вчера, 16 апреля, стороны провели видеоконференцию. Во время встречи обсуждались варианты продолжения сезона, а также возможное сокращение зарплат футболистам. Отмечается, что руководство MLS попросило, чтобы игроки пошли на понижение зарплат минимум на 50%. При этом такой вариант возможен только при отмене части сезона. В случае продолжения сезона сокращение зарплат будет менее значительным.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 150 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 560 тыс. человек.
- 17 апреля 2020
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