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В MLS могут сократить зарплаты футболистам на 50%

В MLS могут сократить зарплаты футболистам на 50%
Футбол / Прочие турниры 0

Руководство MLS ведёт переговоры с Ассоциацией игроков лиги (MLSPA) о сокращении зарплат футболистам, сообщает ESPN. Это связано с пандемией коронавируса.

По информации источника, вчера, 16 апреля, стороны провели видеоконференцию. Во время встречи обсуждались варианты продолжения сезона, а также возможное сокращение зарплат футболистам. Отмечается, что руководство MLS попросило, чтобы игроки пошли на понижение зарплат минимум на 50%. При этом такой вариант возможен только при отмене части сезона. В случае продолжения сезона сокращение зарплат будет менее значительным.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 150 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 560 тыс. человек.

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