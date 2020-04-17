Экс-президент «Реала»: Фергюсон хотел продать Роналду «Барселоне»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что нападающий Криштиану Роналду мог перейти в «Барселону», когда выступал за «Манчестер Юнайтед».
«Вёл переговоры с Криштиану в течение 2007 и 2008 годов. С «Манчестер Юнайтед» было трудно, поскольку они не хотели терять игрока, но Роналду чётко понимал, чего хочет. Он хотел присоединиться к «Реалу». Это была уникальная возможность, поэтому я ею и воспользовался.
Алекс Фергюсон не хотел расставаться с Криштиану и не желал продавать его «Реалу», потому что мы завоевали больше трофеев, чем «Манчестер Юнайтед». Из-за этого он предложил его «Барселоне». Каталонцы были в восторге, но Роналду понимал, какие обязательства у него есть перед «Реалом».
Мы подписали с ним документ, согласно которому ему пришлось бы заплатить € 30 млн, если бы он нарушил договорённость о переходе к нам», — приводит слова Кальдерона AS.
Роналду стал игроком «Реала» летом 2009 года. За португальца «сливочные» заплатили «красным дьяволам» € 94 млн. Спустя девять лет Криштиану перешёл в туринский «Ювентус» за € 117 млн.
- 17 апреля 2020
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