Экс-президент «Реала»: Фергюсон хотел продать Роналду «Барселоне»

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что нападающий Криштиану Роналду мог перейти в «Барселону», когда выступал за «Манчестер Юнайтед».

«Вёл переговоры с Криштиану в течение 2007 и 2008 годов. С «Манчестер Юнайтед» было трудно, поскольку они не хотели терять игрока, но Роналду чётко понимал, чего хочет. Он хотел присоединиться к «Реалу». Это была уникальная возможность, поэтому я ею и воспользовался.

Алекс Фергюсон не хотел расставаться с Криштиану и не желал продавать его «Реалу», потому что мы завоевали больше трофеев, чем «Манчестер Юнайтед». Из-за этого он предложил его «Барселоне». Каталонцы были в восторге, но Роналду понимал, какие обязательства у него есть перед «Реалом».

Мы подписали с ним документ, согласно которому ему пришлось бы заплатить € 30 млн, если бы он нарушил договорённость о переходе к нам», — приводит слова Кальдерона AS.

Роналду стал игроком «Реала» летом 2009 года. За португальца «сливочные» заплатили «красным дьяволам» € 94 млн. Спустя девять лет Криштиану перешёл в туринский «Ювентус» за € 117 млн.