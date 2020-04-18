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Ибрагимович назвал условие, при котором останется в «Милане» на следующий сезон

Ибрагимович назвал условие, при котором останется в «Милане» на следующий сезон
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» на сезон-2020/2021 в том случае, если итальянский клуб в летнее трансферное окно усилит состав для борьбы за попадание в Лигу чемпионов, сообщает Corriere dello Sport.

38-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» зимой 2020 года. С тех пор он провёл в составе «россонери» 10 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. На момент установления паузы в Серии А «Милан» располагался на седьмой строчке турнирной таблицы, отставая от зоны Лиги чемпионов на 12 очков.

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