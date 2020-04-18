«Пережидаем!» Аршавин в тулупе погрелся у огня с Быстровым

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с экс-полузащитником питерцев Владимиром Быстровым.
«Пережидаем!» — подписал Аршавин фото. Футболист при этом грелся у огня в тулупе.
«Неплохая гримёрка у „Матч ТВ“, — пошутил в комментариях ещё один экс-футболист „Зенита“, Александр Кержаков. „Интеллектуалы“, — добавил главный тренер „Зенита-2“ Владислав Радимов.
Ранее Радимов спросил пользователей «Твиттера», какую телепередачу ему посмотреть — с экс-футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным или с его бывшей женой Юлией Барановской.
Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Завершил карьеру в 2018 году. Вместе с Быстровым работает телевизионным экспертом.
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