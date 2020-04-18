Радимов: за Шюррле до смерти стоят, а Глушакова и Комбарова готовы сожрать с дерьмом

Тренер «Зенита-2» бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что некоторые болельщики «Спартака» несправедливо защищают нападающего красно-белых Андре Шюррле.

«Про Шюррле так скажу, если бы он сразу был дохлый, то это косяк Цорна. Должен был знать, что немец не в порядке. А так, все мы видели, как он начал. Попытка хорошая, тут к Томасу вопросов нет», — написал на своей странице в «Твиттере» автор блога «У Кузьмича».

«Дык и говорю, чего отпускаете-то? Потенциал-то есть!» — пошутил в ответ Радимов. Далее в обсуждении темы экс-футболист заявил, что болельщики красно-белых защищают Шюррле, а к бывшим игрокам клуба Денису Глушакову и Дмитрию Комбарову относятся негативно.

«Вопрос в болельщиках, которые до смерти стоят на защите Шюррле, который подышал воздухом тут! И вспомните Глушакова и Комбарова, которых сожрать готовы с дерьмом. И кто больше сделал для клуба?» — спросил Радимов.

«Ну ты передёргиваешь. Ни одного в последний месяц не встретил КБ, которые стояли бы на защите Шюррле и хотели бы, чтобы он остался. Эксперимент провалился, едем дальше. Так что не очень понимаю, где таких болел нашёл», — ответил ему блогер.

Андре перешёл в «Спартак» на правах аренды в конце июля 2019 года. В 18 матчах за красно-белых 29-летний хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.