Тренер «Зенита-2» и бывший футболист петербургского клуба Владислав Радимов отреагировал на новость, что московский «Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» контракта Андре Шюррле.
«Не, ну как так-то?! Спартачи, как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но… Есть же ещё Диего?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира — 1986», — написал Радимов в "Твиттере".
Напомним, чемпионом мира — 1986 является легендарный Диего Марадона.
Шюррле вместе с семьёй сейчас находится в Берлине. По информации немецкого издания, футболист больше не вернётся в Москву.
Андре перешёл в «Спартак» на правах аренды в конце июля 2019 года. В 18 матчах за красно-белых 29-летний хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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