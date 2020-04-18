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Радимов: спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, присмотритесь к Марадоне?

Радимов: спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, присмотритесь к Марадоне?
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Зенита-2» и бывший футболист петербургского клуба Владислав Радимов отреагировал на новость, что московский «Спартак» не будет выкупать у дортмундской «Боруссии» контракта Андре Шюррле.

«Не, ну как так-то?! Спартачи, как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но… Есть же ещё Диего?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира — 1986», — написал Радимов в "Твиттере".

Напомним, чемпионом мира — 1986 является легендарный Диего Марадона.

Шюррле вместе с семьёй сейчас находится в Берлине. По информации немецкого издания, футболист больше не вернётся в Москву.

Андре перешёл в «Спартак» на правах аренды в конце июля 2019 года. В 18 матчах за красно-белых 29-летний хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Радимов: убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра!
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