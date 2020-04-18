Кокорин: на меня вышли серьёзные люди. Есть варианты в Италии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который в настоящее время выступает за «Сочи» на правах аренды, сообщил, что им интересуются итальянские клубы.

«Сейчас я могу выбирать, могу прислушиваться. На меня вышли серьёзные люди, которые ищут клубы в Европе. Есть варианты. Из Испании и Англии на меня никто не выходил, в Италии есть варианты. Мне хочется конкурировать, хочется играть за команду, которая за что-то борется. Меня перепутали с Дзюбой и «Лацио»? Может быть, не хочу об этом говорить (смеётся).



Я допускаю, что могу ещё выйти на поле в футболке «Зенита». Но сейчас из-за коронавируса нет понимания, как будет пролонгирован мой арендный контракт. У меня впервые ситуация, когда могу выбирать клубы. Я впервые близок к статусу свободного агента», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».