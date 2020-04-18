Александр Кокорин: готов к выходу в футболке сборной

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», оценил возможность возвращения в сборную России.

«К выходу в футболке сборной я готов, но я спокойно к этому отношусь. У меня нет такого, что всеми путями пытаюсь попасть в команду. Буду ждать момента, когда двери для меня туда будут открыты», — сказал Кокорин в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.