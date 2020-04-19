Агент Шюррле: в следующем году Андре хочет быть со своей семьёй

Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, дал понять, что в следующем сезоне его клиент вряд ли уедет выступать за пределы Германии.

«Андре хочет быть со своей семьёй в следующем году. Учитывая информацию о распространении коронавируса, становится понятно, насколько трудно будет перемещаться между странами в ближайшем будущем», — приводит слова Хаспеля Bild.

Ранее стало известно, что красно-белые отказались от возможности выкупить Шюррле у дортмундской «Боруссии». По информации немецкой прессы, 29-летний немец, который в настоящее время находится в Германии, больше не вернётся в Москву.

Андре выступает за «Спартак» с лета 2019 года. В 18 матчах за московскую команду хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.