Агент Шюррле: в следующем году Андре хочет быть со своей семьёй

Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, дал понять, что в следующем сезоне его клиент вряд ли уедет выступать за пределы Германии.
«Андре хочет быть со своей семьёй в следующем году. Учитывая информацию о распространении коронавируса, становится понятно, насколько трудно будет перемещаться между странами в ближайшем будущем», — приводит слова Хаспеля Bild.
Ранее стало известно, что красно-белые отказались от возможности выкупить Шюррле у дортмундской «Боруссии». По информации немецкой прессы, 29-летний немец, который в настоящее время находится в Германии, больше не вернётся в Москву.
Андре выступает за «Спартак» с лета 2019 года. В 18 матчах за московскую команду хавбек забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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