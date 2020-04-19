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Президент «Брешии» рассказал, что заразился коронавирусом

Президент «Брешии» рассказал, что заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Президент «Брешии» Массимо Челлино заболел в результате заражения коронавирусом.

«Несколько дней я был в Кальяри. До этого оставался на карантине в Брешии на протяжении трёх недель. Я отправился в больницу и сдал несколько анализов. СМИ узнали, что у моей дочери был вирус, а у моего сына – нет. Я тот, у кого это происходит сейчас. У меня были симптомы, я чувствовал чрезмерную усталость и боль в костях», — приводит слова Челлино Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Ранее Челлино пригрозил не выпускать команду на поле, если чемпионат Италии возобновят.

По данным на 16 апреля, Италия занимает третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом – 175 тыс. человек, из которых погибло 23 тыс., а выздоровело – 44 тыс.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини опубликовал видео, в котором рассказал о своём состоянии здоровья и состоянии сына Дэниела. Ранее у них была выявлена коронавирусная инфекция.

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