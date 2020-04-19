Франческо Тотти: пока ситуация не изменится, ноги моей в «Роме» не будет

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, почему завершил спортивную карьеру.

«Я не хотел прекращать играть. Я был в хорошей физической форме, так почему я должен был уйти? Дело не в том, что я хотел играть всё время или пытался заставить кого-то выпускать меня на поле. Я не хотел портить своё время в клубе, поэтому лучше было просто завершить карьеру, чем уехать куда-нибудь ещё на год. Я не глупый, мне не 10 лет, но я был в хорошей физической форме, мог видеть во время тренировок, что мне ещё есть что дать, и я не уступаю никому.

Я был бы счастлив, будучи частью коллектива в раздевалке, помогая тренеру в трудные моменты, работая с младшими игроками, чтобы передать свой опыт. Каждый раз, когда я выходил со скамейки, стадион загорался, и эта атмосфера помогала всем. Есть конец всему, я не тупой, но проблема в том, что некоторые люди сказали мне, что это будет моё решение, а затем оттолкнули меня в сторону. Я был расстроен. Я был готов на всё ради клуба. Послушайте, пока ситуация не изменится, ноги моей не будет в Тригории(там расположена клубная база «Ромы». — Прим. «Чемпионата»).

Каждый раз, когда я отвожу сына на тренировку, я остаюсь за воротами. Иногда я сижу в машине и плачу, думая, что через 30 лет я даже не могу ступить туда. Я ушёл, и это всё. У меня все еще есть отличные друзья, и они выходят за ворота, чтобы поздороваться. Время от времени мой сын просит меня прийти посмотреть, как он играет, но я не могу этого сделать. Это убило бы меня», — приводит слова Тотти Football Italia.