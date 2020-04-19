Эменике назвал Карпина лучшим тренером
Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, кого считает лучшим тренером.
«Карпин — лучший тренер», — написал нигерийский форвард в своём «инстаграме».
Эменике знаком с Карпиным по выступлениям за «Спартак». Эменике защищал цвета красно-белых с 2011 по 2013 год и вместе с командой стал серебряным призёром чемпионата России сезона 2011/12. За «Спартак» форвард провёл 51 игру во всех турнирах, в которых забил 24 гола.
Последним клубом Эменике был бельгийский клуб «Вестерло», который он покинул в ноябре прошлого года, спустя два месяца после подписания соглашения. В 5 матчах за «Вестерло» Эменике не забил ни одного гола.
Карпин на данный момент занимает пост главного тренера «Ростова».
Эменике забивал за «Спартак» в ЛЧ, а сейчас не нужен даже во 2-й лиге Бельгии
Клуб расторг с ним контракт через два месяца.
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