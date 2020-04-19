«ПСЖ» готов предложить Неймару новый контракт с зарплатой € 38 млн в год

Французский «Пари-Сен Жермен» готов предложить новый контракт звёздному бразильскому нападающему своего клуба Неймару в связи с интересом к игроку со стороны «Барселоны», сообщает итальянский журналист Николо Шира в «Твиттере».

««Барселона » работает над возвращением Неймара, но «ПСЖ» не хочет терять игрока. Спортивный директор парижан Леонардо готов предложить игроку контракт на сумму € 38 млн за сезон до 2025 года», — сообщает источник.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний форвард провёл 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

Ранее Неймар опубликовал видео тренировки с собаками, которое доступно на «Чемпионате».