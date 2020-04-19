«ПСЖ» готов предложить Неймару новый контракт с зарплатой € 38 млн в год

Французский «Пари-Сен Жермен» готов предложить новый контракт звёздному бразильскому нападающему своего клуба Неймару в связи с интересом к игроку со стороны «Барселоны», сообщает итальянский журналист Николо Шира в «Твиттере».
««Барселона » работает над возвращением Неймара, но «ПСЖ» не хочет терять игрока. Спортивный директор парижан Леонардо готов предложить игроку контракт на сумму € 38 млн за сезон до 2025 года», — сообщает источник.
Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний форвард провёл 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, отметившись 69 забитыми мячами и 39 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
Ранее Неймар опубликовал видео тренировки с собаками, которое доступно на «Чемпионате».
- 19 апреля 2020
-
06:46
-
06:21
-
06:04
-
05:42
-
05:26
-
04:57
-
04:46
-
04:26
-
04:02
-
03:16
-
02:52
-
02:22
-
01:58
-
01:46
-
01:20
-
01:03
-
00:57
-
00:36
-
00:34
-
00:17
-
00:05
- 18 апреля 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:36
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:28
-
22:09
-
21:44