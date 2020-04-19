Витиньо – об этапе карьеры в России: было сложно адаптироваться к новой стране

Экс-игрок московского ЦСКА Витиньо вспомнил об этапе карьеры в России, рассказав о возникших трудностях.

«Мне было сложно в самом начале. Сложно адаптироваться к новой стране. Я был слишком юным для многих вещей и думал, что всё случится само собой, но на первых порах у меня возникали трудности. Тем не менее, когда я вернулся из аренды (в 2015-м Витиньо на год отправили в Бразилию в «Интернасиональ»), у меня уже присутствовало другое мировоззрение. Я пытался больше стараться и слушать людей.

Это был очень хороший момент для меня. Я преодолел все сложности. Я вырос как человек и как игрок, проводил хорошие матчи, забивал много голов. Я очень им помогал, когда был там. И я очень благодарен им за все то, что они мне дали. Желаю им удачи», — приводит слова Витиньо BeSoccer со ссылкой на Flamengo-TV.

Витиньо стал игроком ЦСКА в 2013 году, перейдя из бразильского «Ботафого» за € 9,5 млн. Всего за «армейцев» он провёл 84 матча, забив 19 голов и отдав 15 результативных передач. В июле 2018 года 26-летний нападающий перешёл в бразильский «Фламенго» за € 12 млн. Сейчас его трансферная стоимость согласно данным Transfermarkt.de оценивается в € 4,8 млн.

Ранее другой бывший бразильский нападающий ЦСКА Вагнер Лав опубликовал видео тренировки на гидробайке, которое доступно на «Чемпионате».

«Фламенго» отклонил предложение от клуба MLS по экс-нападающему ЦСКА Витиньо