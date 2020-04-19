Экс-президент «Барселоны»: Месси очень умён и поэтому хочет видеть Неймара в команде

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель выразил мнение, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар вернётся в каталонскую команду.



«Не сомневаюсь, Неймар вновь будет играть за „Барселону“. Уверен, Месси хочет видеть его в команде. Месси — лучший игрок в истории футбола. Очень умный, поэтому хочет, чтобы другие великолепные футболисты были с ним в одной команде и выигрывали титулы», — приводит слова Роселя Mundo Deportivo.



Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний бразильский форвард провёл 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, забил 69 мячей и отдал 39 результативных передач. Контракт Неймара с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до 2022 года.

«ПСЖ» готов предложить Неймару новый контракт с зарплатой € 38 млн в год