Крыховяк: после матча с «Зенитом» Сёмин сказал: «Знаешь что, Крыха? Ты был прав»

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал об эпизоде, произошедшем в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:0).
Напомним, в первом тайме встречи главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был недоволен, что арбитр предъявил жёлтую карточку защитнику Бенедикту Хёведесу. Получив предупреждение, Сёмин продолжил спорить с судьей, и его успокаивал Крыховяк. Позже специалист получил красную карточку.
«Когда я посмотрел повтор того эпизода, то схватился за голову, потому что понял, что перегнул палку. Но на поле я этого не чувствовал. Я лишь видел, что тренер получил жёлтую карточку и вместо того, чтобы успокоиться, продолжил кричать на арбитра. Вот почему я вскипел и начал кричать помощнику Сёмина, чтобы он его увёл. Могло показаться, что я толкал его, но это не так. В любом случае, это не сработало, потому что тренер получил красную карточку. На следующий день я встретил Сёмина и хотел извиниться перед ним, но он сказал: „Знаешь что, Крыха? Ты был прав“», — приводит слова Крыховяка Newonce.
- 19 апреля 2020
-
14:18
-
14:17
-
13:43
-
13:42
-
13:26
-
13:18
-
12:59
-
12:55
-
12:38
-
12:33
-
12:24
-
11:59
-
11:50
-
11:49
-
11:28
-
11:24
-
11:02
-
10:49
-
10:42
-
10:30
-
10:28
-
10:04
-
09:59
-
09:47
-
09:46
-
08:57
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
06:46
-
06:21
-
06:04
-
05:42
-
05:26
-
04:57