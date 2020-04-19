Крыховяк: после матча с «Зенитом» Сёмин сказал: «Знаешь что, Крыха? Ты был прав»

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал об эпизоде, произошедшем в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:0).



Напомним, в первом тайме встречи главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был недоволен, что арбитр предъявил жёлтую карточку защитнику Бенедикту Хёведесу. Получив предупреждение, Сёмин продолжил спорить с судьей, и его успокаивал Крыховяк. Позже специалист получил красную карточку.



«Когда я посмотрел повтор того эпизода, то схватился за голову, потому что понял, что перегнул палку. Но на поле я этого не чувствовал. Я лишь видел, что тренер получил жёлтую карточку и вместо того, чтобы успокоиться, продолжил кричать на арбитра. Вот почему я вскипел и начал кричать помощнику Сёмина, чтобы он его увёл. Могло показаться, что я толкал его, но это не так. В любом случае, это не сработало, потому что тренер получил красную карточку. На следующий день я встретил Сёмина и хотел извиниться перед ним, но он сказал: „Знаешь что, Крыха? Ты был прав“», — приводит слова Крыховяка Newonce.

Крыховяк пошутил на тему ведения деловых переговоров дома в условиях карантина