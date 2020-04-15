Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк пошутил на тему ведения деловых переговоров дома в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Футболист опубликовал фотографию в рубашке, пиджаке и галстуке, но с голыми ногами.
«Типичный домашний разговор по скайпу. У нас есть такие решения», — написал Крыховяк в «Инстаграме».
Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды за € 1,5 млн. Через год российский клуб выкупил трансфер хавбека. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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