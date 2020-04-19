Руни: Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьёт

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси и нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Когда мы только начинали играть вместе, Роналду не был так сосредоточен на голах. Но было видно: всё, чего он хотел, это стать лучшим игроком в мире. Он постоянно тренировался, и это принесло результаты. Криштиану стал невероятным бомбардиром. Возможно, они с Месси — два лучших футболиста в истории.
Но, несмотря на дружбу с Роналду, выбрал бы Месси. По той же причине, почему я любил смотреть на игру Хави и Скоулза: в его игре есть то, чего нет у других. Речь идёт о самообладании. Не могу припомнить, чтобы Месси забивал гол после удара со всей силы. Свои мячи он просто закатывает, и это выглядит так легко.
Роналду безжалостен на поле, он убийца. Но Месси будет пытать тебя, прежде чем убьёт. В случае с Месси складывается впечатление, что он получает большее удовольствие от игры», — приводит слова Руни The Times.
- 19 апреля 2020
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