Массимо Каррера сравнил чемпионаты России и Греции

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, сравнил чемпионаты России и Греции.

«Сейчас я делаю свою работу. У меня двухлетний контракт, сфокусирован на нём. Сравнивать РПЛ и греческую лиги непросто. В Греции сложно играть против маленьких команд. В России больше топовых клубов — »Локомотив", «Зенит», сейчас «Ростов», — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

АЕК, набрав в 26 матчах 51 очко, занимает 3-е место в чемпионате Греции.