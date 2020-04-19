Массимо Каррера сравнил чемпионаты России и Греции
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, сравнил чемпионаты России и Греции.
«Сейчас я делаю свою работу. У меня двухлетний контракт, сфокусирован на нём. Сравнивать РПЛ и греческую лиги непросто. В Греции сложно играть против маленьких команд. В России больше топовых клубов — »Локомотив", «Зенит», сейчас «Ростов», — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».
Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.
АЕК, набрав в 26 матчах 51 очко, занимает 3-е место в чемпионате Греции.
Массимо Каррера назвал самый запоминающийся матч со «Спартаком»
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