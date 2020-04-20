«Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом

Мадридский «Реал» в ближайшее трансферное окно выставит на трансфер ряд футболистов, чтобы иметь возможность приобрести новых игроков.

Как сообщает AS, клуб намерен избавиться от четырёх-пяти игроков. В числе тех, кто, возможно, покинет Мадрид летом, значатся Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукас Васкес, Начо, Альваро Одриосола и Мариано Диас. На такие меры клуб вынужден пойти из-за того, что все места в заявке заняты. К тому же, ещё 11 футболистов «Реала» выступают на правах аренды за другие клубы.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»). Васкес, Начо и Диас — воспитанники мадридского клуба.