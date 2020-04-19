Люка Зидан покинет «Реал»

Люка Зидан, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, не будет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.
Находящийся в аренде в «Расинге» 21-летний Зидан летом покинет «Реал». Он не продлит действующий контракт, который истекает 30 июня 2020 года.
Также сообщается, что мадридский клуб не станет выкупать права на Альфонса Ареола, вратарь вернётся в «ПСЖ» по окончании сезона. 21-летний украинский голкипер Андрей Лунин может стать вторым номером «Реала» после Тибо Куртуа.
Люка Зидан — воспитанник «Реала». В этом сезоне он провёл за сантандерский «Расинг» в Сегунде 29 матчей, в которых пропустил 36 голов. Шесть матчей голкипер отстоял на ноль. Рыночная стоимость 21-летнего французского вратаря, по данным Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.
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