Люка Зидан покинет «Реал»

Люка Зидан, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, не будет продлевать контракт с мадридским клубом, сообщает Marca.

Находящийся в аренде в «Расинге» 21-летний Зидан летом покинет «Реал». Он не продлит действующий контракт, который истекает 30 июня 2020 года.

Также сообщается, что мадридский клуб не станет выкупать права на Альфонса Ареола, вратарь вернётся в «ПСЖ» по окончании сезона. 21-летний украинский голкипер Андрей Лунин может стать вторым номером «Реала» после Тибо Куртуа.

Люка Зидан — воспитанник «Реала». В этом сезоне он провёл за сантандерский «Расинг» в Сегунде 29 матчей, в которых пропустил 36 голов. Шесть матчей голкипер отстоял на ноль. Рыночная стоимость 21-летнего французского вратаря, по данным Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.