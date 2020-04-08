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Смолов посоветовал Селюку «завязать с пивом»

Смолов посоветовал Селюку «завязать с пивом»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», прокомментировал собственный конфликт с агентом Дмитрием Селюком.

«Комментировать и продолжать это – неуважение к себе. Я пробежался по вью и посмотрел его фотографию. Хочу дать ему добрый совет – ему пора завязывать с пивом», — сказал Смолов в эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Смолов без разрешения вылетел в Россию в связи с пандемией коронавируса. Позднее стало известно, что против отъезда иностранцев выступает Примера.

Смолов перешёл в «Сельту» зимой из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры 30-летний форвард также выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар».

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