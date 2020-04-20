Селюк: если чемпионат Беларуси говно, то чемпионат России — это говно в обёрточке

Футбольный агент Дмитрий Селюк в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата» раскритиковал болельщиков за насмешки над чемпионатом Беларуси, который остаётся единственным в Европе, где продолжают проходить матчи, несмотря на пандемию коронавируса.
«Нравится, что говорят про Беларусь. «Что за фигню мы смотрим». А «Слуцк» с минимальным бюджетом идёт на первом месте. Да половина из тех, кто смеётся, ничего не понимает в футболе. Можно найти футболиста, взять его за тарелочку борща, а потом на нём заработать.
Что касается Зинченко, его должны были брать из «Шахтёра», это не «Уфа» его продала. За ним следили в «Шахтёре». «Уфа» играет в антифутбол, а оттуда уходят в ЦСКА. Как такое может быть? ЦСКА проигрывает «Лудогорцу», а мы говорим, что белорусский футбол – говно. А венгерский чемпионат вы видели? А болгарский?
Понятно, что если чемпионат Беларуси говно, то чемпионат России – это говно в обёрточке. «Краснодар» идёт правильным путём. Но вот это «все должны быть россияне» или чуть ли не из одного города. Покажите мне, кто из состава академии «Барселоны» играет в основе?
Мало в каких клубах в России есть люди, которые имеют хоть какое-то экономическое образование. Взять Смолова, который играет в CS. Зато Федя Смолов – гендир какого-то клуба. Нужны люди с образованием, которые смогут принести деньги в клуб. Давайте заработаем. А ответ: «Да быстрее украсть». Про говно в обёртке я пошутил, конечно. Инфраструктура в России хорошая, административной составляющей нет. РФС должен делать курсы для неграмотных руководителей клубов. Порою сталкиваемся с тем, что элементарные вещи люди не понимают», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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